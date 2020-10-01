Starbucks выходит на рынок Эстонии с первой продукцией

”Мы очень рады, что можем предложить жителям стран Балтии высококачественные кофейные продукты Starbucks. Первыми продуктами, попавшими в страны Балтии, стали кофейные капсулы Starbucks, разработанные для автоматов Nescafé Dolce Gusto. Популярность кофемашин в домашних хозяйствах выросла во всех трех странах Балтии, и потребители используют больше кофейных капсул, поэтому мы уверены, что новый ассортимент будет иметь большой успех в регионе”, — сказала Милда Жемайтене, глава Nestlé Baltic Coffee Industry.

Ассортимент новой кофейной связи состоит из 24 наименований. Он включает в себя разнообразные смеси и кофе Starbucks, а также блюда из многих кафе, таких как латте маккиато и капучино. Все продукты изготовлены из 100% высококачественного кофе Арабика, полученного с соблюдением этических норм у фермеров в ведущих регионах выращивания кофе.

Жемайтене рассказывает: ”Во-первых, мы запускаем пять продуктов, посвященных системе Nescafé Dolce Gusto. Каждый продукт имеет определенный профиль обжарки, который передает неповторимый вкус кофе Starbucks. Espresso — насыщенные карамельные ноты. Смесь Grande House средней обжарки с мягким вкусом какао создана для поклонников кофе. Кроме того, три кофейных напитка, которые уже стали хитом кафе Starbucks — капучино, латте маккиато и карамельный маккиато, покоряют клиентов насыщенной сливочной ноткой. Жители стран Балтии могут наслаждаться своим любимым кофе Starbucks в любое время у себя дома, поскольку продукты широко доступны в продуктовых магазинах и на крупных онлайн-платформах”.

Благодаря всемирной сети кофеен, Nestlé имеет право продавать упакованные Starbucks кофе и чайные продукты на региональные рынки по всему миру, за исключением продуктов для кафе Starbucks и для потребления на месте. Портфель брендов Starbucks также представлен в капсульной системе кофе Nestlé с Nespresso и Nescafé Dolce Gusto.

