Стало известно, сколько зарабатывает уроженец Эстонии Максим Ликсутов на посту вице-мэра Москвы

Доход Черемина в четыре раза превышает заработок предыдущего лидера рейтинга руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова, который является уроженцем Эстонии. В 2018 году он заработал 19,9 млн руб. Это в 11 раз меньше, чем чиновник задекларировал в 2017 году (219,6 млн руб.).

Вице-мэру принадлежат три земельных участка, жилой дом и два нежилых помещения. В пользовании у несовершеннолетних детей Ликсутова — еще две квартиры. Из его декларации в 2018 году исчезли два автомобиля и один из трех мотоциклов. Сейчас Ликсутов владеет Harley-Davidson V-Rod Muscle и Ducati XDiavel S.

На третьем месте по уровню доходов — глава департамента культуры Александр Кибовский с 11,5 млн руб. заработка.