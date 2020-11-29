Стало известно, где будет расположен магазин Lidl в Пыхья-Таллинне
Немецкий дискаунтер Lidl намерен построить свой магазин на улице Паавли в Пыхья-Таллинне. В настоящее время здесь работает магазин торговой сети Rimi, пишет rus.err.
Немецкий дискаунтер Lidl намерен построить свой магазин на улице Паавли в Пыхья-Таллинне. В настоящее время здесь работает магазин торговой сети Rimi, пишет rus.err.
Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс сообщила, что у Rimi есть соглашение об аренде здания по адресу Паавли 10, которое действительно до 2023 года.
"Но владелец и арендодатель здания действительно сменился, им стал Lidl", — признала она.
Немецкая сеть супермаркетов эконом-класса Lidl приобрела участок недвижимости на улице Паавли в феврале прошлого года, ранее она принадлежала компании Paavli Estate.
Согласно плану Lidl, имеющееся здание будет снесено, а на его месте построят новое. Точные даты, когда это произойдет, пока неизвестны.
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