Стало известно, где будет расположен магазин Lidl в Пыхья-Таллинне

Немецкий дискаунтер Lidl намерен построить свой магазин на улице Паавли в Пыхья-Таллинне. В настоящее время здесь работает магазин торговой сети Rimi, пишет rus.err.
Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс сообщила, что у Rimi есть соглашение об аренде здания по адресу Паавли 10, которое действительно до 2023 года.
"Но владелец и арендодатель здания действительно сменился, им стал Lidl", — признала она.
Немецкая сеть супермаркетов эконом-класса Lidl приобрела участок недвижимости на улице Паавли в феврале прошлого года, ранее она принадлежала компании Paavli Estate.
Согласно плану Lidl, имеющееся здание будет снесено, а на его месте построят новое. Точные даты, когда это произойдет, пока неизвестны.
Малышева назвала месяц, когда закончится эпидемия COVID
Врач рассказала, как проверить, есть ли у вас бессимптомный Covid
Как долго можно не менять постельное: максимальный срок
Как Месси отреагировал на смерть легендарного Марадоны