Стало известно, где будет расположен магазин Lidl в Пыхья-Таллинне

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс сообщила, что у Rimi есть соглашение об аренде здания по адресу Паавли 10, которое действительно до 2023 года.

"Но владелец и арендодатель здания действительно сменился, им стал Lidl", — признала она.

Немецкая сеть супермаркетов эконом-класса Lidl приобрела участок недвижимости на улице Паавли в феврале прошлого года, ранее она принадлежала компании Paavli Estate.

Согласно плану Lidl, имеющееся здание будет снесено, а на его месте построят новое. Точные даты, когда это произойдет, пока неизвестны.