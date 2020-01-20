20.01.2020, 16:50

Стали известны результаты первого этапа конкурса на строительство пляжного здания Штромки


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Tallinna rannad palaval päeval 28.07.2019
Foto: Jaanus Lensment

На первый этап конкурса на строительство пляжного здания Штромки поступило 17 заявок от архитектурных бюро. Во второй этап прошли набравшие самое высокое количество баллов портфолио пятерых конкурсантов, сообщает мэрия Таллинна.

Критерии оценки подготовили архитектурные бюро, имеющие большой опыт в проектировании зданий и помещений общественного назначения, а также выигравшие награды на многочисленных архитектурных конкурсах.

По словам курирующего сферу городского планирования вице-мэра Андрея Новикова, к конкурсным работам предъявляются высокие требования: ”Хотим, чтобы новое здание позволило находиться у моря даже в осенне-зимний сезон, что в свою очередь поддерживало бы всевозможные виды проведения досуга в прибрежном парке. При этом архитектура должна гармонировать и с окружающей природой”.

Для обеспечения равных условий конкуренции, конкурс анонимный — имена участников станут известны лишь в момент объявления победителей. В состав жюри входят представители городской мэрии и специалисты в области архитектуры.

Председателем жюри назначен вице-мэр Андрей Новиков, также в составе комиссии представитель Городского собрания и руководитель совета районной управы Пыхья-Таллинна Андрей Биров, руководитель Департамента городского планирования Игнар Фьюк, архитекторы Яак Хумеринд, Виллем Томисте и Лембит-Каур Стеэр, а также ландшафтный дизайнер Мерле Карро-Калберг. В качестве эксперта приглашен старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд.

Последний срок предоставления эскизов 30 марта 2020 года.

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