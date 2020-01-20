Стали известны результаты первого этапа конкурса на строительство пляжного здания Штромки

Критерии оценки подготовили архитектурные бюро, имеющие большой опыт в проектировании зданий и помещений общественного назначения, а также выигравшие награды на многочисленных архитектурных конкурсах.

По словам курирующего сферу городского планирования вице-мэра Андрея Новикова, к конкурсным работам предъявляются высокие требования: ”Хотим, чтобы новое здание позволило находиться у моря даже в осенне-зимний сезон, что в свою очередь поддерживало бы всевозможные виды проведения досуга в прибрежном парке. При этом архитектура должна гармонировать и с окружающей природой”.

Для обеспечения равных условий конкуренции, конкурс анонимный — имена участников станут известны лишь в момент объявления победителей. В состав жюри входят представители городской мэрии и специалисты в области архитектуры.

Председателем жюри назначен вице-мэр Андрей Новиков, также в составе комиссии представитель Городского собрания и руководитель совета районной управы Пыхья-Таллинна Андрей Биров, руководитель Департамента городского планирования Игнар Фьюк, архитекторы Яак Хумеринд, Виллем Томисте и Лембит-Каур Стеэр, а также ландшафтный дизайнер Мерле Карро-Калберг. В качестве эксперта приглашен старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд.

Последний срок предоставления эскизов 30 марта 2020 года.