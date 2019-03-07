Стала известна степень готовности ”Северного потока-2”

”К настоящему времени в Балтийском море уложено 818 километров труб — это уже ровно треть общей протяженности газопровода”, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что все работы по строительству ”Северного потока — 2” идут по плану.

Ранее в ЕК заявили, что поправки к газовой директиве коснутся ”Северного потока — 2”.