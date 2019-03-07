07.03.2019, 07:25
Стала известна степень готовности ”Северного потока-2”
”Газпром” построил треть газопровода ”Северный поток-2”. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в ”Газету.Ru”.
”Газпром” построил треть газопровода ”Северный поток-2”. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в ”Газету.Ru”.
”К настоящему времени в Балтийском море уложено 818 километров труб — это уже ровно треть общей протяженности газопровода”, — говорится в сообщении.
Также уточняется, что все работы по строительству ”Северного потока — 2” идут по плану.
Ранее в ЕК заявили, что поправки к газовой директиве коснутся ”Северного потока — 2”.
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