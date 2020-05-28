США вновь тормозят "Северный поток-2" — почему?

В ответ на эти сообщения США пригрозили новыми санкциями совместному проекту "Газпрома" и нескольких европейских энергокомпаний. Штрафные меры могут быть приняты быстро, заверил посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл в интервью газете Handelsblatt, опубликованном во вторник, 26 мая. Почему США выступают против газопровода, по которому российский газ должен поступать в Европу? DW приводит три основные причины.

Политические аргументы Вашингтона против "Северного потока-2"

"Северный поток-2" в Вашингтоне рассматривают не столько как экономический, сколько как политический проект. Поэтому свою позицию против второй ветки трубопровода — первая ветка "Северного потока" эксплуатируется с 2011 года — Вашингтон объясняет прежде всего политическими соображениями.

Целью санкций Вашингтон называет сдерживание России в Европе, роста влияния которой в случае реализации проекта газопровода опасаются в США. Неслучайно тот же посол США в ФРГ Гренелл в связи с угрозой санкций призвал федеральное правительство в Берлине переосмыслить политику в отношении России. Он считает, что Германии следует "прекратить кормить зверя": Москва, утверждают в Вашингтоне, направит получаемые от продажи газа миллиарды евро на дестабилизирующую внешнюю политику.

Вторая декларируемая цель США — поддержать европейских партнеров. США утверждают, что санкции против российского газопровода носят не столько антироссийский, сколько "проевропейский" характер. Ранее, например, Гренелл назвал "Северный поток-2" "бесцеремонной попыткой российских властей усилить удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения". А президент Дональд Трамп в свете дискуссии о "Северном потоке-2" неоднократно критиковал Германию за то, что Берлин "рассчитывает на защиту от России, но заключает очень крупные сделки по нефти и газу с Москвой и платит ей ежегодно миллиарды долларов". Германию американский президент считает "заложницей" России.

Однако утверждение о "проевропейском" характере санкций вызывает согласие далеко не у всех лидеров ЕС. Внутри Евросоюза отношение к проекту газопровода неоднозначное: часть стран выступает за реализацию проекта, включая власти Германии, часть против, например, Польша. Санкции со стороны США вызвали трения между Берлином и Вашингтоном. Также спорным является вопрос, усилится ли зависимость ЕС от поставок из РФ на фоне того, что проект не освободили от правил Третьего энергопакета ЕС.