США внесли в черный список китайские компании Xiaomi и COMAC
США в очередной раз расширили черный список китайских фирм, которые подозревают в работе на ВПК. Американцам запрещено делать инвестиции в эти компании.
США в очередной раз расширили черный список китайских фирм, которые подозревают в работе на ВПК. Американцам запрещено делать инвестиции в эти компании.
Уходящая администрация Дональда Трампа внесла в черный список 9 китайских компаний, включая авиационную корпорацию COMAC и одного из крупнейших производителей смартфонов Xiaomi. Соответствующее дополнение черного списка было опубликовано в четверг, 14 января, на сайте министерства обороны США. Все эти компании подозреваются в связях с китайским военно-промышленным комплексом.
В эти компании американцам, в соответствии с указом Дональда Трампа, запрещается инвестировать. А к 11 ноября 2021 года американские инвесторы, уже вложившие в эти компании деньги, должны избавиться от соответствующих активов. Изначально список был составлен в июне 2020 года. Тогда в него вошли 20 компаний, в том числе одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei. Позднее он несколько раз пополнялся.
Между тем торговые войны США с Китаем могли стоить экономике США до 245 тысяч рабочих мест, говорится в исследовании аналитического центра Oxford Economics. Негативные последствия противостояния с КНР будут ощущаться до 2025 года. Избранный президент США Джо Байден уже заявил, что подвергнет введенные Трампом ограничения проверке, однако не дал обещаний об их отмене.
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