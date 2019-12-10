10.12.2019, 12:53

США внесли скандально известного мэра Вентспилса Айвара Лембергса в "черный список"


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США внесли скандально известного мэра Вентспилса Айвара Лембергса в "черный список"
Foto: Kārlis Dambrāns, Delfi.lv

Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

"Коррупция отнимает у жителей своей страны ресурсы, основные услуги и экономические возможности, обогащая отдельных людей и способствуя уничтожению окружающей среды, политической нестабильности и конфликтам", — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему — Управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.

В течение 30 дней нужно прекратить сотрудничество с включенными в санкционный список — Лемберсгом и четырьмя перечисленными организациями. Также блокируется вся собственность Лембергса, ее доли, косвенно и прямо принадлежащие данным организациям структуры, которые находятся в США, в собственности или под контролем резидентов США, и о них нужно сообщить OFAC.

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Как указали в OFAC, коррупция годами подрывала экономику Латвии, отнимая у жителей средства на государственные услуги и позволяя противоправным игрокам вредить безопасности Латвийского государства и НАТО.

Латвийский олигарх Лембергс подвергнут санкциям как действующее или бывшее должностное лицо, прямо или косвенно причастное к коррупции, в том числе растрате государственных средств, присвоении частных средств для личного блага, взяточничестве и др.

Как указали в OFAC, Лембергс является мэром Вентспилса с 1988 года и повторно обвинен в отмывании денег, взяточничестве и злоупотреблении властью. Лембергс контролирует структуры при помощи политических партий и коррумпированных политиков, а также систематически использует эти структуры и людей для своего личного экономического блага, заявили в OFAC.

Лембергс использовал свое влияние на руководство политических партий, чтобы должности в правительстве заняли определенные лица. Он также оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, чтобы защищать свои интересы и свергать политиков, которых он не может контролировать.

Вместе с Лембергсом санкции введены против двух граждан Камбоджи и двух должностных лиц Венесуэлы.

Государство может перенять управление Вентспилсским портом


Новая консервативная партия (НКП) предложит принять решение о том, что после принятого США решения о санкциях против мэра Вентспилса Айвара Лембергса и управления Вентспилсского свободного порта государство перенимает управление портом, учреждая государственное предприятие. Об этом заявила председатель парламентской фракции НКП Юта Стрике.

Она сказала, что НКП поддерживает именно такое решение — самое радикальное из возможных, и действовать таким образом нужно было уже 15 или 20 лет назад.

По неофициальным данным агентства LETA, коалиция рассматривает несколько возможных вариантов действий, например, назначение нового правления порта, и в этом случае нужны поправки к закону, которые предусматривают, что правление Вентспилсского порта утверждает правительство. Другой вариант — учредить госпредприятие, ответственное за Вентспилсский порт.

Чтобы подобные ситуации не повторялись, необходимо провести реформы, предложенные министром юстиции Янисом Бордансом — изменить порядок назначения генпрокуроров, создать суд по экономическим делам и изменить уголовно-процессуальные нормы, сказала Стрике.

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