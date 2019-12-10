США внесли скандально известного мэра Вентспилса Айвара Лембергса в "черный список"

Как указали в OFAC, Лембергс является мэром Вентспилса с 1988 года и повторно обвинен в отмывании денег, взяточничестве и злоупотреблении властью. Лембергс контролирует структуры при помощи политических партий и коррумпированных политиков, а также систематически использует эти структуры и людей для своего личного экономического блага, заявили в OFAC.

Лембергс использовал свое влияние на руководство политических партий, чтобы должности в правительстве заняли определенные лица. Он также оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, чтобы защищать свои интересы и свергать политиков, которых он не может контролировать.

Вместе с Лембергсом санкции введены против двух граждан Камбоджи и двух должностных лиц Венесуэлы.

Государство может перенять управление Вентспилсским портом



Новая консервативная партия (НКП) предложит принять решение о том, что после принятого США решения о санкциях против мэра Вентспилса Айвара Лембергса и управления Вентспилсского свободного порта государство перенимает управление портом, учреждая государственное предприятие. Об этом заявила председатель парламентской фракции НКП Юта Стрике.

Она сказала, что НКП поддерживает именно такое решение — самое радикальное из возможных, и действовать таким образом нужно было уже 15 или 20 лет назад.

По неофициальным данным агентства LETA, коалиция рассматривает несколько возможных вариантов действий, например, назначение нового правления порта, и в этом случае нужны поправки к закону, которые предусматривают, что правление Вентспилсского порта утверждает правительство. Другой вариант — учредить госпредприятие, ответственное за Вентспилсский порт.

Чтобы подобные ситуации не повторялись, необходимо провести реформы, предложенные министром юстиции Янисом Бордансом — изменить порядок назначения генпрокуроров, создать суд по экономическим делам и изменить уголовно-процессуальные нормы, сказала Стрике.