США увеличат военную помощь Киеву в 2020 году

По его словам, американские бюджетные проекты, которые сейчас находятся на рассмотрении в конгрессе, предполагают увеличение военной помощи по сравнению в 2019 годом.

Он также добавил, что речь идет о военно-технической помощи, в том числе о летальном оружии оборонительного характера.

Чалый уточнил, что американская сторона планирует выделить на помощь более $700 млн.

Ранее сообщалось, что США решили выделить $250 млн на помощь Киеву.