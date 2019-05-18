18.05.2019, 16:00

США увеличат военную помощь Киеву в 2020 году

 (4)
Gazeta.ru
EST 1
США увеличат военную помощь Киеву в 2020 году
фото иллюстративноеZuma Press

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Соединенные Штаты намерены увеличить военную помощь Киеву в 2020 году. Об этом сообщает ”Укринформ”.

По его словам, американские бюджетные проекты, которые сейчас находятся на рассмотрении в конгрессе, предполагают увеличение военной помощи по сравнению в 2019 годом.

Он также добавил, что речь идет о военно-технической помощи, в том числе о летальном оружии оборонительного характера.

Чалый уточнил, что американская сторона планирует выделить на помощь более $700 млн.

Ранее сообщалось, что США решили выделить $250 млн на помощь Киеву.

Читайте также: