США создадут коалицию против ”Северного потока-2”
США создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства газопровода ”Северный поток-2”, сообщил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью газете Bild.
США создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства газопровода ”Северный поток-2”, сообщил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью газете Bild.
По его словам, газопровод создает риск для Европы, поскольку та становится зависима от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине. ”Мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому”, — сказал Помпео, выразив надежду, что правительство Германии придет к такому же мнению.
Помпео также отметил, что США могут подготовить ответ на ситуацию с россиянином Алексеем Навальным.
Ранее депутат ландтага Гамбурга от партии ”Альтернатива для Германии” Ольга Петерзен рассказала об угрозах США из-за ”Северного потока-2”. По ее словам, это произошло еще до ситуации с Алексеем Навальным. Так, трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода.
Газопровод ”Северный поток-2” из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года США захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.
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