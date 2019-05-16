По оценкам американской стороны, ситуация в воздушных гаванях Венесуэлы угрожает "безопасности пассажиров, самолетов и экипажа".
США приостановили воздушное сообщение с Венесуэлой из-за ситуации в сфере безопасности в этой республике. Соответствующее постановление в среду, 15 мая, подписала министр транспорта Соединенных Штатов Элейн Чао.
Как уточнили в пресс-службе Минтранспорта США, данный шаг предпринят с одобрения американского госсекретаря Майкла Помпео и при согласовании с исполняющим обязанности министра внутренней безопасности страны Кевина Макэлинэна.
По оценкам американской стороны, ситуация в воздушных гаванях Венесуэлы угрожает "безопасности пассажиров, самолетов и экипажа".
Ограничения на полеты
Федеральное управление гражданской авиации США 1 мая распространило извещение NOTAM, запрещающее большинству сертифицированных в стране авиаперевозчиков совершать полеты ниже 26 000 футов (около 7,9 км) над территорией Венесуэлы.
NOTAM содержит оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационные сведения.
Борьба за власть
Борьба за власть в Венесуэле между Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро продолжается уже несколько месяцев.
Около полусотни государств, в том числе Германия, признали Гуайдо временным президентом. Глава Венесуэлы Николас Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, ему также помогают Куба и Россия.
В среду, 15 мая, стало известно, что здание контролируемого оппозицией парламента — Национальной ассамблеи в Каракасе — блокировали силовики. Как заявил временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, режим Николаса Мадуро пытается "силой поставить на колени" Национальную ассамблею.