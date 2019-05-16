США приостановили воздушное сообщение с Венесуэлой из-за ситуации в сфере безопасности в этой республике. Соответствующее постановление в среду, 15 мая, подписала министр транспорта Соединенных Штатов Элейн Чао.

Как уточнили в пресс-службе Минтранспорта США, данный шаг предпринят с одобрения американского госсекретаря Майкла Помпео и при согласовании с исполняющим обязанности министра внутренней безопасности страны Кевина Макэлинэна.

По оценкам американской стороны, ситуация в воздушных гаванях Венесуэлы угрожает "безопасности пассажиров, самолетов и экипажа".

Ограничения на полеты

Федеральное управление гражданской авиации США 1 мая распространило извещение NOTAM, запрещающее большинству сертифицированных в стране авиаперевозчиков совершать полеты ниже 26 000 футов (около 7,9 км) над территорией Венесуэлы.

NOTAM содержит оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационные сведения.

Борьба за власть

Борьба за власть в Венесуэле между Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро продолжается уже несколько месяцев.