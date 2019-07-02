США пригрозили ввести новые пошлины на сыр, оливки и виски из ЕС



Дополнительные пошлины могут быть введены в качестве штрафной меры в конфликте Вашингтона и Брюсселя, касающегося субсидирования Евросоюзом и четырьмя его государствами — Германией, Францией, Испанией и Великобританией — концерна Airbus, который является главным конкурентом американской корпорации Boeing. По подсчетам властей США, экономика страны теряет из-за этого 11 млрд долларов в год. Всемирная торговая организация (ВТО) сейчас оценивает запрос Вашингтона о пошлинах, заявлял ранее Лайтхайзер.

Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от США и Airbus от Евросоюза, были направлены в ВТО в один день — 6 октября 2004 года. С тех пор США и ЕC попеременно обвиняют друг друга в незаконном предоставлении субсидий своим авиастроителям.

В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, США тогда сразу пригрозили Евросоюзу штрафными мерами. В марте 2019 года ВТО встала на сторону ЕС, заявив, что в США оказывалась незаконная финансовая поддержка Boeing.