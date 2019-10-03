США объявили о введении штрафных пошлин на товары из Евросоюза

Торговый конфликт между ЕС и США из-за субсидий для Boeing и Airbus обостряется. Вашингтон введет штрафные сборы на импортируемую из ЕС продукцию с 18 октября. Ранее такие меры одобрила ВТО.
Вашингтон введет разршенные штрафные пошлины на импортируемые из Евросоюза товары с 18 октября. Об этом в среду, 2 октября, заявил уполномоченный администрации США по торговле Роберт Лайтхайзер.
В то же время, он подчеркнул, что ожидает начала переговоров с Брюсселем для разрешения конфликта. Ранее в тот же день, 2 октября, Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила американским властям вводить штрафные сборы на европейскую продукцию. Как отметили в ВТО, пошлины могут достигать 100 процентов, а общая сумма облагаемых ими товаров составит 7,5 млрд долларов ежегодно.
На деле власти США решили пока ограничиться дополнительными 10-процентными сборами на ввоз самолетов гражданской авиации из ЕС. Кроме того, будут введены штрафные пошлины на ряд сельскохозяйственных и других товаров в размере 25 процентов.
В частности, штрафные пошлины затронут книжную продукцию, инструменты, текстиль, кофе, вино, сыр, оливковое масло и ракушки из Европы. Под санкции попадают в первую очередь Франция, Германия, Испания и Великобритания, то есть страны, которые Вашингтон обвиняет в субсидиях авиастроительному концерну Airbus.
Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём предупреждала после решения ВТО, что если США действительно введут пошлины, то у Брюсселя не останется иного выбора, кроме как ответить тем же.
Подоплекой такого решения является многолетний спор вокруг субсидий европейскому авиастроителю Airbus от Евросоюза и его американскому конкуренту Boeing — от США. Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от Вашингтона и Airbus — от Брюсселя, были направлены в ВТО в один день — 6 октября 2004 года. В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, а в апреле 2019 года опубликовала окончательный отчет по спору вокруг концерна Boeing, признав, что субсидии США нарушили принцип честной конкуренции с Airbus и нанесли ему значительный ущерб.
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