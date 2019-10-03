США объявили о введении штрафных пошлин на товары из Евросоюза

Вашингтон введет разршенные штрафные пошлины на импортируемые из Евросоюза товары с 18 октября. Об этом в среду, 2 октября, заявил уполномоченный администрации США по торговле Роберт Лайтхайзер.

В то же время, он подчеркнул, что ожидает начала переговоров с Брюсселем для разрешения конфликта. Ранее в тот же день, 2 октября, Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила американским властям вводить штрафные сборы на европейскую продукцию. Как отметили в ВТО, пошлины могут достигать 100 процентов, а общая сумма облагаемых ими товаров составит 7,5 млрд долларов ежегодно.

На деле власти США решили пока ограничиться дополнительными 10-процентными сборами на ввоз самолетов гражданской авиации из ЕС. Кроме того, будут введены штрафные пошлины на ряд сельскохозяйственных и других товаров в размере 25 процентов.