США могут стать крупнейшим экспортным рынком для эстонского сыра Merevaik
Эстонский молококомбинат Tere надеется, что США может стать крупнейшим экспортным рынком для сыра Merevaik.
Эстонский молококомбинат Tere надеется, что США может стать крупнейшим экспортным рынком для сыра Merevaik.
Предприятие Tere начало экспортировать свою продукцию в Чикаго в конце прошлого года, после чего сыр Merevaik заметил еще один местный предприниматель, имеющий сеть магазинов в Нью-Йорке. Увлеченность американцев эстонской молочной продукцией может вывести США вперед Украины и Латвии, которые до сих пор были крупнейшими рынка для экспорта Merevaik.
”Раньше крупнейшими экспортными рынками для нас были Украина и Латвия, но с конца прошлого года мы начали поставлять в Чикаго сырочки, творог, Merevaik и масло. Таким образом Merevaik обнаружил еще один крупный местный бизнесмен, имеющий магазины в штате Нью-Йорк, который расположен в 1200 км от Чикаго”, — сказал председатель правления Tere AS Юло Кивине.
”В Чикаго мы отправляем продукцию морем и в замороженном виде , поскольку у нее короткий срок хранения”, — пояснил Кивине. ”Предприниматель, который нашел Merevaik в Чикаго, решил, что наш продукт намного лучше, чем у латышей, поэтому в июле мы отправили им первый контейнер. Необычно то, что они решили купить охлажденный, а не замороженный продукт. По их мнению, срок хранения Merevaik достаточно долгий, чтобы распродать продукт там без заморозки. Кроме Нью-Йорка, у них есть магазины в разных штатах США”.
Tere AS (www.tere.eu) и Farmi Piimatööstus AS (www.farmi.ee) входят в состав ведущего эстонского концерна по производству молочной продукции, чья консолидированная рыночная доля в секторе свежих молочных продуктов составляет 40%, а ассортимент насчитывает около 400 наименований различных молочных продуктов. Производственные мощности в Йыхви, Пылва и Вильянди ежедневно дают 500 тонн молока.
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