США могут стать крупнейшим экспортным рынком для эстонского сыра Merevaik

Предприятие Tere начало экспортировать свою продукцию в Чикаго в конце прошлого года, после чего сыр Merevaik заметил еще один местный предприниматель, имеющий сеть магазинов в Нью-Йорке. Увлеченность американцев эстонской молочной продукцией может вывести США вперед Украины и Латвии, которые до сих пор были крупнейшими рынка для экспорта Merevaik.

”Раньше крупнейшими экспортными рынками для нас были Украина и Латвия, но с конца прошлого года мы начали поставлять в Чикаго сырочки, творог, Merevaik и масло. Таким образом Merevaik обнаружил еще один крупный местный бизнесмен, имеющий магазины в штате Нью-Йорк, который расположен в 1200 км от Чикаго”, — сказал председатель правления Tere AS Юло Кивине.

”В Чикаго мы отправляем продукцию морем и в замороженном виде , поскольку у нее короткий срок хранения”, — пояснил Кивине. ”Предприниматель, который нашел Merevaik в Чикаго, решил, что наш продукт намного лучше, чем у латышей, поэтому в июле мы отправили им первый контейнер. Необычно то, что они решили купить охлажденный, а не замороженный продукт. По их мнению, срок хранения Merevaik достаточно долгий, чтобы распродать продукт там без заморозки. Кроме Нью-Йорка, у них есть магазины в разных штатах США”.

Tere AS (www.tere.eu) и Farmi Piimatööstus AS (www.farmi.ee) входят в состав ведущего эстонского концерна по производству молочной продукции, чья консолидированная рыночная доля в секторе свежих молочных продуктов составляет 40%, а ассортимент насчитывает около 400 наименований различных молочных продуктов. Производственные мощности в Йыхви, Пылва и Вильянди ежедневно дают 500 тонн молока.