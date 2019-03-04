США и Китай близки к урегулированию торгового конфликта

Президент США Дональд Трамп и председатель КНД Си Цзиньпин могут подписать соглашение об урегулировании торгового конфликта между двумя странами 27 марта во Флориде. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, Китай в рамках соглашения может снизить пошлины на импорт из США, в том числе на сельскохозяйственные продукты, химикаты и автомобили. В ответ США постепенно отменят штрафные пошлины на импорт из КНР. Частью предстоящей договоренности может стать и закупка Китаем американского сжиженного газа на сумму в 18 млрд долларов.

Переговоры близки к завершению



По заявлению представителей обеих сторон, переговоры об урегулировании торгового конфликта находятся в завершающей стадии, достигнут "существенный прогресс", однако и в американском, и в китайском руководстве выражают недовольство, что условия для другой стороны слишком выгодные.