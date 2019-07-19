19.07.2019, 10:30

США и Германия видят угрозу в приложении FaceApp, так как оно разработано российской фирмой

ответ создателей
rus.delfi.ee
EST
Häkker stock
Häkker stockFoto: Mana Kaasik

В последнее время приложение FaceApp, которое "старит" лица, стало снова популярным. Но политики США и ФРГ видят в нем угрозу, так оно разработано российской фирмой Wireless Lab.

В среду лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения FaceApp, разработанного российской фирмой. По его словам, факт расположения в России офиса разработки FaceApp "поднимает вопрос, как и когда компания предоставляет доступ к данным граждан США третьим сторонам, включая власти зарубежных стран", — передает ТАСС.

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер так же посоветовал отказаться от использования популярного приложения.

Читайте также:

Но, как заявили разработчики, приложение безопасно для использования. Об этом они сообщили в пресс-релизе в четверг. "Мы не продаем и не передаем какие-либо пользовательские данные третьим лицам <…> FaceApp выполняет большую часть обработки фотографий в облаке. Мы загружаем только фотографию, выбранную пользователем для редактирования. Мы никогда не переносим другие изображения из телефона в облако", — говорится в сообщении Wireless Lab.

При этом разработчики отмечают, что могут сохранить загруженную фотографию в облаке. Причиной этого являются производительность приложения и расходуемый трафик. "Мы хотим, чтобы пользователь не загружал фотографию повторно для каждой операции редактирования. Большинство изображений удаляются с наших серверов в течение 48 часов с даты загрузки", — поясняется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что основная группа разработчиков находится в РФ, но при этом данные не передаются в страну.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: