США и Германия видят угрозу в приложении FaceApp, так как оно разработано российской фирмой

В среду лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения FaceApp, разработанного российской фирмой. По его словам, факт расположения в России офиса разработки FaceApp "поднимает вопрос, как и когда компания предоставляет доступ к данным граждан США третьим сторонам, включая власти зарубежных стран", — передает ТАСС.

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер так же посоветовал отказаться от использования популярного приложения.

Но, как заявили разработчики, приложение безопасно для использования. Об этом они сообщили в пресс-релизе в четверг. "Мы не продаем и не передаем какие-либо пользовательские данные третьим лицам <…> FaceApp выполняет большую часть обработки фотографий в облаке. Мы загружаем только фотографию, выбранную пользователем для редактирования. Мы никогда не переносим другие изображения из телефона в облако", — говорится в сообщении Wireless Lab.

При этом разработчики отмечают, что могут сохранить загруженную фотографию в облаке. Причиной этого являются производительность приложения и расходуемый трафик. "Мы хотим, чтобы пользователь не загружал фотографию повторно для каждой операции редактирования. Большинство изображений удаляются с наших серверов в течение 48 часов с даты загрузки", — поясняется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что основная группа разработчиков находится в РФ, но при этом данные не передаются в страну.