США будут платить партнерам за отказ от российского оружия

На портале рассказали, что стартовавшая в 2018 году Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP) обеспечивает денежными выплатами на покупку американской военной техники страны, которые отказались от российского оружия. Отмечается, что по ней Хорватия получила $25 млн на покупку американских БМП, а Словакия — $50 млн на новые вертолеты.

Представитель Госдепа рассказал, что теперь программу планируется расширить на весь мир, а также ввести компенсации за отказ от китайского оружия. Он уточнил, что речь идет о значительных финансовых выплатах на покупку нового американского оружия.

Ранее сообщалось, что США сделают уязвимым юг России новыми ПРО в Румынии.