Срок подачи заявок на гостендер по организации столичного рождественского рынка продлен

«К нам поступило ходатайство от одной из фирм, заинтересованной в участии в гостендере, которая попросила продлить срок подачи заявок. Мы проконсультировались с юристами и Таллиннским центром тендеров и приняли решение пойти навстречу, так как Закон о госпоставках позволяет это сделать. Важно подчеркнуть, что организация рождественского рынка – это большая услуга. Стоит также учитывать и то, что летом период отпусков. Поэтому подготовка к участию в тендере может занять больше времени. Для нас главное – это получить максимально качественную услугу, и поэтому продление срока подачи заявок является оправданным», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В рамках гостендера Управа района Кесклинн покупает услугу организации рождественского рынка и передает на три года в аренду с 16 ноября по 7 января часть территории Ратушной площади размером 2390 м2. Торговые киоски можно будет размещать на территории размером в 400 м2. Начальная цена предложений установлена исходя из предполагаемой прибыли рынка и составляет 48 300 евро за один сезон.