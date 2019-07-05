Срок подачи заявок на гостендер по организации столичного рождественского рынка продлен

Управа района Кесклинн продлила срок подачи заявок на гостендер по организации рождественского рынка до 10:00 19 июля. Предложения ждут от всех предпринимателей, которые готовы в течение следующих трех лет организовывать рождественский рынок на Ратушной площади, сообщает управа Кесклинна.
«К нам поступило ходатайство от одной из фирм, заинтересованной в участии в гостендере, которая попросила продлить срок подачи заявок. Мы проконсультировались с юристами и Таллиннским центром тендеров и приняли решение пойти навстречу, так как Закон о госпоставках позволяет это сделать. Важно подчеркнуть, что организация рождественского рынка – это большая услуга. Стоит также учитывать и то, что летом период отпусков. Поэтому подготовка к участию в тендере может занять больше времени. Для нас главное – это получить максимально качественную услугу, и поэтому продление срока подачи заявок является оправданным», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
В рамках гостендера Управа района Кесклинн покупает услугу организации рождественского рынка и передает на три года в аренду с 16 ноября по 7 января часть территории Ратушной площади размером 2390 м2. Торговые киоски можно будет размещать на территории размером в 400 м2. Начальная цена предложений установлена исходя из предполагаемой прибыли рынка и составляет 48 300 евро за один сезон.
Кроме торговли, на рождественском рынке, открытом обычно с 10 до 20, организаторы обязаны предлагать на выходных культурную программу, длительность которой составляет минимум в два часа в день. Культурная программа должна быть согласована с Управой района Кесклинн и Таллиннской Ратушей и не должна мешать местным жителям и предпринимателям. В рамках тендера обозначен ассортимент товаров, которыми можно торговать на рынке – это, прежде всего, национальные сувениры и изделия ручной работы, сезонные вещи, еда и напитки.
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