Средняя зарплата за год выросла на 8 процентов. Смотрите, в каких сферах она выше всего

В июле средняя месячная брутто-зарплата составила 1435 евро, в августе — 1365 евро и в сентябре — 1389 евро. Зарплаты снизились преимущественно в связи с тем, что нерегулярные премии уменьшились на 38%. Однако в годовом сравнении нерегулярные премии на 9% увеличились.

Реальная зарплата, в которой учитывается влияние изменения индекса потребительских цен, повышалась в сравнении с III кварталом 2018 года медленнее, чем средняя месячная брутто-зарплата (5,8%).

Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере информации и связи (2360 евро), финансовой и страховой деятельности (2257 евро) и в энергетике (1858 евро). По сравнению с третьим кварталом 2018 года средняя месячная брутто-зарплата выросла более всего в сфере прочих видов услуг, где до этого она была одной из самых низких (деятельность организаций, ремонт товаров для дома, индустрия красоты). При этом средняя брутто-зарплата снизилась в горнодобывающей промышленности и сфере водоснабжения; канализационных систем; контроля над сбором и распределением отходов.

Самой высокой брутто-зарплата была в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (1723 евро), а также на зарубежных предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам (1650 евро). Годовой рост брутто-зарплаты был наиболее быстрым в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (10,3%), а самым медленным — на предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам из Эстонии (7,5%) и из-за рубежа (7,6%).