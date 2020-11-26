Средняя зарплата выросла на 3,2%. Кто зарабатывает больше всех?

По словам аналитика Департамента статистики Карины Вальма, хотя рост зарплат в этом году по сравнению с предыдущими годами затормозился, по-прежнему можно говорить о росте зарплат. Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата вновь была в Харьюском уезде (1583 евро) и Тартуском уезде (1419 евро), а самой низкой — в Валгаском (1082 евро) и Хийуском (1071 евро) уездах. За год более всего выросли зарплаты в Ляэне-Вируском уезде (на 8,4%) и Йыгеваском уезде (на 7,4%), а наиболее значительно снизилась в Ляэнеском уезде (на 10,2%).

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”Во втором квартале снижение среднемесячной брутто-зарплаты наблюдалось в годовом сравнении почти в половине видов деятельности. В третьем квартале зарплата снизилась только в торговле (8,9%) и сфере размещения и питания (4,3%). На эти сферы коронавирус и связанные с ним ограничения оказали наибольшее влияние”, — отметила Вальма.

По видам деятельности самой высокой среднемесячная брутто-зарплата была в сфере информации и связи (2545 евро), финансовой и страховой деятельности (2389 евро) и в энергетике (1977 евро). По сравнению с третьим кварталом 2019 года средняя месячная брутто-зарплата выросла более всего в горнодобывающей промышленности (8,5%), в сфере информации и связи (7,9%), а также профессиональной, научной и технической деятельности (6,7%).

Наиболее высокой брутто-зарплата была в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (1810 евро), а также на предприятиях, принадлежащих иностранным частноправовым лицам (1731 евро). ”В сравнении с тем же периодом прошлого года, брутто-зарплата выросла больше всего в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству, а менее всего — на предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам из Эстонии”, — добавила Вальма.

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