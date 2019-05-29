29.05.2019, 16:30

Средняя зарплата в Эстонии заметно подросла. Смотрите, где был самый большой рост, а где произошел спад

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rus.delfi.ee
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Средняя зарплата в Эстонии заметно подросла. Смотрите, где был самый большой рост, а где произошел спад
Sven Arbet

По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата выросла в Эстонии в первом квартале (в годовом исчислении) на 7,9% до 1341 евро. Средняя часовая брутто-зарплата в первом квартале этого года составила 7,90, что на 7% больше, чем в тот же период 2018 года.

Средняя брутто-зарплата была в январе 1396 евро, в феврале — 1317 евро и в марте — 1396 евро.

По сравнению с предыдущим кварталом (4 квартал 2018) среднемесячная брутто-зарплата сократилась на 3,2%, что объясняется в основном уменьшением нерегулярных доплат в начале 2019 года по сравнению с концом прошлого года.

Реальная зарплата, которая учитывает инфляцию, выросла на 5,5%.

В разрезе областей деятельности самая высокая средняя брутто-зарплата была в финансовом, страховом, энергетическом секторе, а также в сфере инфотехнологий и связи.

Заметнее всего средняя брутто-зарплата выросла (по сравнению с 1 кварталом 2018 года) в сфере услуг, где ее уровень является одним из самых низких.

Брутто-зарплата сократилась в годовом исчислении в трех областях: сельском хозяйстве, в сфере недвижимости и у представителей науки.

Самая высокая средняя зарплата была у работников принадлежащих государству предприятий и учреждений (1705 евро) и частных зарубежных компаний (1601). Годовой рост брутто-зарплаты был выше всего в 1 квартале в государственных учреждениях и предприятиях, а самый медленный — в частных фирмах, принадлежащих зарубежным хозяевам.

Если посмотреть на уровень зарплат по уездам, то в 1 квартале самая высокая зарплата была в Харьюмаа (1469) и Тартуском уезде (1325), а самая низкая — в Хийумаа (950), Йыгевамаа (978) и Валгамаа (996).

Рост зарплат был самым быстрым в Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа.

Средние расходы работодателя на рабочую силу составляли в 1 квартале 2019 года 1798 евро при месячной зарплате и 11,6 евро при почасовой. Эти расходы увеличились в годовом исчислении на 7,3 процента.

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