Средняя зарплата в Эстонии заметно подросла. Смотрите, где был самый большой рост, а где произошел спад

Средняя брутто-зарплата была в январе 1396 евро, в феврале — 1317 евро и в марте — 1396 евро.

По сравнению с предыдущим кварталом (4 квартал 2018) среднемесячная брутто-зарплата сократилась на 3,2%, что объясняется в основном уменьшением нерегулярных доплат в начале 2019 года по сравнению с концом прошлого года.

Реальная зарплата, которая учитывает инфляцию, выросла на 5,5%.

В разрезе областей деятельности самая высокая средняя брутто-зарплата была в финансовом, страховом, энергетическом секторе, а также в сфере инфотехнологий и связи.

Заметнее всего средняя брутто-зарплата выросла (по сравнению с 1 кварталом 2018 года) в сфере услуг, где ее уровень является одним из самых низких.

Брутто-зарплата сократилась в годовом исчислении в трех областях: сельском хозяйстве, в сфере недвижимости и у представителей науки.

Самая высокая средняя зарплата была у работников принадлежащих государству предприятий и учреждений (1705 евро) и частных зарубежных компаний (1601). Годовой рост брутто-зарплаты был выше всего в 1 квартале в государственных учреждениях и предприятиях, а самый медленный — в частных фирмах, принадлежащих зарубежным хозяевам.