Средний ущерб по жилищному страхованию в Эстонии составляет чуть более 1000 евро. Какие у жителей три основные проблемы?

Прорывы труб и утечки воды

Больше всего обращений за Домашней помощью вызвано повреждениями от воды — основной причиной тут является прорыв трубы в собственной или соседской квартире. В таком случае требуется быстрый ремонт, осушение воды и уборка дома. ”Огромное количество ущербов оказывается вызвано соседями. В порядке шутки можно сказать, что злейший враг квартиры жителя Эстонии — сосед сверху”, — сказал руководитель отдела по имущественным ущербам ERGO Эрко Макиенко. Он добавил, что один из наиболее курьезных случаев последних лет имел место, когда начавшийся на верхнем этаже 9-этажного дома потоп залил пять расположенных ниже этажей. ”Для обеспечения безопасности пришлось отключить электричество во всем доме. Ликвидация последствий затопления, разумеется, потребовала значительных усилий”, — добавил Макиенко.

Сломанный замок или потерянные ключи от дома

За Домашней помощью часто обращаются и в случае потери ключей или поломки дверного замка. ”Вспоминается одна история, когда клиент не смог выехать на машине из ворот собственного дома. Ворота не реагировали на пульт, причем руками открыть их тоже не удалось. Установившая же ворота компания к тому времени успела обанкротиться, и поэтому решением стал звонок в службу Домашней помощи”, — рассказал руководитель отдела по имущественным ущербам ERGO.

Ликвидация вызванных штормом повреждений

Сильные штормы часто приводят к значительным разрушениям. Если шторм повреждает жилой дом, Домашняя помощь поможет заделать разбитые оконные или дверные проемы. При необходимости дом также охраняют до тех пор, пока окна и двери не будут заделаны. ”После особенно сильных штормов мы обычно получаем множество сообщений о сорванных крышах, но иногда жертвами ветра также становятся оконные рамы, а деревья порой падают прямо на соседние строения. В некоторых случая устранение ущерба само по себе может стать реальным испытанием и даже представлять опасность”, — отметил Макиенко.

Помимо перечисленных причин за услугой Домашней помощи ERGO обращаются для быстрой ликвидации последствий пожаров, краж и случаев вандализма. ”В сравнении с описанными выше случаями, такие ситуации все же возникают значительно реже. Вместе с тем мы видим, что ущерб от огня или ограбления зачастую может быть более серьезным, чем, например, от затопления”, — добавил представитель ERGO.