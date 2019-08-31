Средние зарплаты растут! В какой из стран Балтии самые большие средние и минимальные зарплаты?

Во втором квартале этого года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года средняя брутто-зарплата (до уплаты налогов) за работу на полную ставку выросла на 7,8% или на 78 евро, достигнув 1083 евро, по сравнению с первым прирост составил 4,6%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления Латвии.

В Литве, где с 1 января 2019 года были изменены ставки взносов государственного социального страхования для работника и работодателя, а зарплаты были индексированы в 1,289 раза, средняя брутто-зарплата во втором квартале 2019 года составила 1289 евро.

Самая большая средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку среди стран Балтии во втором квартале 2019 года зарегистрирована в Эстонии, где она составила 1419 евро.

В этом году самая большая минимальная зарплата среди стран Балтии зарегистрирована в Литве, где она составляет 555 евро. Далее следует Эстония с минимальной зарплатой в 540 евро и Латвия с минимальной зарплатой в 430 евро.