Среди своих соседей Эстония — аутсайдер в сфере электротранспорта

Работающие на аккумуляторах городские автобусы разъезжают уже по всем соседним странам, в то время как растратившие весь пыл на бесплатный общественный транспорт эстонцы продолжают сжигать на своем городском транспорте фоссильное топливо, пишет Ärileht.
На прошлой деле представители маленького городка Эстерсунд в центральной Швеции с гордостью продемонстрировали изданию, как шумные дизельные транспортные средства заменяются электроавтобусами. Обновление линий обошлось городу в более чем 660 000 евро, половину из которых выделило правительство.
Всего в Европе в прошлом году было продано 650 электробусов. Активно внедряется новшество, например, также в Хельсинки, Петербурге и Латвии.
В начале этого года глава Таллиннского городского транспорта Денис Бородич пообещал к 2035 году полностью перевести предприятие на электротранспорт, приобретя 650-700 электробусов. Пока никаких видимых изменений не наблюдается, хотя для выполнения обещаний Бородича необходимо ежегодно приобретать как минимум 40 электроавтобусов. Как сообщили изданию в TAK, новостей по части приобретений крупной партии электробусов следует ожидать в течение следующих пяти-семи лет.
Издание отмечает, что Eesti Energia и Tallinna Linnatranspordi AS заключили договор о сотрудничестве, задачей которого является разработка решения для более умной подзарядки электробусов и их тестирование на таллиннских линиях. Заключенным по инициативе Европейской комиссии пактом Таллинн взял на себя обязательство сэкономить 20% энергии, нарастить долю возобновляемой энергии на 20% и уменьшить эмиссию парниковых газов на 20%. Однако без электроавтобусов таких больших целей достичь невозможно, что признает и сам TAK.
В конце прошлого года TAK объявил тендер на закупку 100 новых газовых автобусов. В рамках того же договора должна иметься возможность приобрести еще 100 автобусов.
К моменту выхода статьи в печать получить комментарий от Бородича не удалось.