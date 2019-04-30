30.04.2019, 09:24

Среди своих соседей Эстония — аутсайдер в сфере электротранспорта

 (13)
Андрес Реймер
Андрес Реймер
EST 1
Среди своих соседей Эстония — аутсайдер в сфере электротранспорта
Scania elektribuss laeb akusid Östersundi linnaliini lõpp-peatuse pantograafi kaudu, mis annab kolmeminutilise seisuajaga juurde kümmekond kilomeetrit sõidumaad.Foto: Andres Reimer

Работающие на аккумуляторах городские автобусы разъезжают уже по всем соседним странам, в то время как растратившие весь пыл на бесплатный общественный транспорт эстонцы продолжают сжигать на своем городском транспорте фоссильное топливо, пишет Ärileht.

На прошлой деле представители маленького городка Эстерсунд в центральной Швеции с гордостью продемонстрировали изданию, как шумные дизельные транспортные средства заменяются электроавтобусами. Обновление линий обошлось городу в более чем 660 000 евро, половину из которых выделило правительство.

Всего в Европе в прошлом году было продано 650 электробусов. Активно внедряется новшество, например, также в Хельсинки, Петербурге и Латвии.

В начале этого года глава Таллиннского городского транспорта Денис Бородич пообещал к 2035 году полностью перевести предприятие на электротранспорт, приобретя 650-700 электробусов. Пока никаких видимых изменений не наблюдается, хотя для выполнения обещаний Бородича необходимо ежегодно приобретать как минимум 40 электроавтобусов. Как сообщили изданию в TAK, новостей по части приобретений крупной партии электробусов следует ожидать в течение следующих пяти-семи лет.

Издание отмечает, что Eesti Energia и Tallinna Linnatranspordi AS заключили договор о сотрудничестве, задачей которого является разработка решения для более умной подзарядки электробусов и их тестирование на таллиннских линиях. Заключенным по инициативе Европейской комиссии пактом Таллинн взял на себя обязательство сэкономить 20% энергии, нарастить долю возобновляемой энергии на 20% и уменьшить эмиссию парниковых газов на 20%. Однако без электроавтобусов таких больших целей достичь невозможно, что признает и сам TAK.

В конце прошлого года TAK объявил тендер на закупку 100 новых газовых автобусов. В рамках того же договора должна иметься возможность приобрести еще 100 автобусов.

К моменту выхода статьи в печать получить комментарий от Бородича не удалось.

Читайте также: