Среди своих соседей Эстония — аутсайдер в сфере электротранспорта

На прошлой деле представители маленького городка Эстерсунд в центральной Швеции с гордостью продемонстрировали изданию, как шумные дизельные транспортные средства заменяются электроавтобусами. Обновление линий обошлось городу в более чем 660 000 евро, половину из которых выделило правительство.

Всего в Европе в прошлом году было продано 650 электробусов. Активно внедряется новшество, например, также в Хельсинки, Петербурге и Латвии.

В начале этого года глава Таллиннского городского транспорта Денис Бородич пообещал к 2035 году полностью перевести предприятие на электротранспорт, приобретя 650-700 электробусов. Пока никаких видимых изменений не наблюдается, хотя для выполнения обещаний Бородича необходимо ежегодно приобретать как минимум 40 электроавтобусов. Как сообщили изданию в TAK, новостей по части приобретений крупной партии электробусов следует ожидать в течение следующих пяти-семи лет.