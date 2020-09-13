Среди стран Балтии чаще всего пользовались мерами помощи, связанными с COVID-19, малые предприятия Литвы

В Литве мерами помощи воспользовались 52%, в Эстонии — 20% и в Латвии — 12% из опрошенных предприятий.

”Все страны Балтии отреагировали быстро, и меры помогли предприятиям лучше справиться с влиянием кризиса. В то же время очевидно, что возможности государства ограничены, случись такое снова. Если у МСП имеется хоть небольшая возможность, особенно сейчас стоит подумать о вариантах, как сделать свою деятельность более эффективной, в том числе о цифровизации, которую задействовало отрадно большое количество МСП в различных секторах”, — сказал член правления и руководитель сферы розничных банковских услуг банка SEB Айнар Леппянен.

В Эстонии среди малых предприятий мерами помощи больше всего пользовались предприятия розничной и оптовой торговли (21%), за ними следуют сектор прочего обслуживания (16%) и обрабатывающая промышленность (15%). Относительно в равной степени были представлены гостиничное хозяйство и общепит, строительство (по 8%) и транспорт, а также складские услуги (7%).

В Эстонии МСП были наиболее осведомлены в отношении компенсации заработной платы, предлагаемой Кассой по безработице, которая была выплачена за четыре месяца. Предприятия также больше всего воспользовались или собирались воспользоваться именно этой мерой. МСП были также в курсе мер, предоставляемых со стороны Налогово-таможенного департамента, KredEx и SEB.

В Латвии предприятия больше всего учитывали возможность мер налогового департамента, которые будут действовать до конца года. Помощь состоит, прежде всего, в рассрочке налогов и отсутствии пени.

В Литве главным образом использовалось предлагаемое налоговым департаментом послабление при уплате налогов, а также меры, разработанные для МСП государственным финансирующим учреждением Invega. В Литве налоговую обязанность отсрочили 63 000 предприятий, т. е. почти четверть юридических лиц.

В Латвии пособие по оплате труда выплачивалось до июня; всего на это ушло 54 миллиона евро. Кроме этого, на определенных условиях предприятия смогут ходатайствовать о пособиях до конца года. В Эстонии и Литве объем компенсаций заработной платы был куда значительнее: 257 миллионов и 154 миллиона евро соответственно.