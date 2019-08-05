05.08.2019, 20:05

Среди предприятий Эстонии стартовала эстафета-эксперимент ”Я знаю”


rus.delfi.ee
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Pangahooned
LHVFoto: Tiit Blaat

В начале июня фирма CV-Online запустила новую для Эстонии кампанию ”Я знаю”, цель которой — побудить людей задуматься, почему они выполняют свою работу и чем она значима. На сегодняшний день уже более 10000 тысяч человек приняло в ней участие, и чтобы получить обратную связь CV-Online запустила 5 августа экспериментальную эстафету среди эстонских предприятий.

Кампанию начнут четыре больших предприятия, которые в глазах жителей Эстонии обладают сильным брендом — MyFitness, LHV, Apollo и Nefab.

”Для нас акция CV-Online в целом очень близка, потому что в LHV мы очень хорошо понимаем, что любой работодатель, который занимается брендингом только ради брендинга, ничего не стоит, если сама работа не имеет смысла. Для нас важно, чтобы наши люди понимали, насколько они важны и каков их вклад. Кампания также поможет разрушить мифы о работе в банке”, — сказала менеджер по брендингу LHV Рагне Маасел.

Эстафета ”Я знаю” продлится до 18-го сентября, и в ней примут участие минимум 40 предприятий по всей Эстонии. И пока кампания не закончилась, любой может поделиться своей историей ”Почему он делает то, что делает”, прислав ее на адрес anton@cv.ee, она будет опубликована в блоге www.tooelublogi.ee/ru

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