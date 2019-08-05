Среди предприятий Эстонии стартовала эстафета-эксперимент ”Я знаю”

Кампанию начнут четыре больших предприятия, которые в глазах жителей Эстонии обладают сильным брендом — MyFitness, LHV, Apollo и Nefab.

”Для нас акция CV-Online в целом очень близка, потому что в LHV мы очень хорошо понимаем, что любой работодатель, который занимается брендингом только ради брендинга, ничего не стоит, если сама работа не имеет смысла. Для нас важно, чтобы наши люди понимали, насколько они важны и каков их вклад. Кампания также поможет разрушить мифы о работе в банке”, — сказала менеджер по брендингу LHV Рагне Маасел.

Эстафета ”Я знаю” продлится до 18-го сентября, и в ней примут участие минимум 40 предприятий по всей Эстонии. И пока кампания не закончилась, любой может поделиться своей историей ”Почему он делает то, что делает”, прислав ее на адрес anton@cv.ee, она будет опубликована в блоге www.tooelublogi.ee/ru