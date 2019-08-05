Среди предприятий Эстонии стартовала эстафета-эксперимент ”Я знаю”
В начале июня фирма CV-Online запустила новую для Эстонии кампанию ”Я знаю”, цель которой — побудить людей задуматься, почему они выполняют свою работу и чем она значима. На сегодняшний день уже более 10000 тысяч человек приняло в ней участие, и чтобы получить обратную связь CV-Online запустила 5 августа экспериментальную эстафету среди эстонских предприятий.
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