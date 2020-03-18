Среди основателей стартапов Эстонии 15% женщин

Руководитель управляющего государственным фондом венчурного капитала Эстонии SmartCap Силле Петтай подчеркнула, что женщины Эстонии действительно обладают очень хорошим образованием, составляя почти 80% выпускников юридического факультета и 60% экономического факультета. В то же время, всего 9% женщин, работающих в стартапах, занимают руководящие должности, а среди мужчин этот показатель 14%. ”К сожалению, сегодня на руководящих постах все еще слишком мало женщин. Несмотря на отличное образование, женщины будто исчезают на пути к карьерным вершинам. Очевидно, что вмешивается создание семьи, хтоя сегодня семья уже не должна являться препятствием, скорее, женщинам стоило бы сохранять уверенность в себе и здоровые амбиции”, — сказала Петтай.

Статистика Startup Estonia показывает, что доля предприимчивых молодых женщин в Эстонии стремительно растет — 26% основательниц стартапов входит в возрастную группу до 30 лет, 15% основательниц в группе 31-40 и 17% в группе 41-50. ”Молодые женщины Эстонии смелые и амбициозные, они не боятся начинаний и готовы идти на риск. Я очень рада, что у нас растет новое поколение молодых предприимчивых женщин, а также в Эстонии работает несколько развивающих предпринимательство программ, предназначенных для девочек и девушек”, — добавила Маарика Труу.

У молодых женщин Эстонии большие амбиции, однако, по словам Труу и Петтай, неиспользованный потенциал кроется и среди женщин старшего возраста, образованных и мудрых, но недостаточно смелых, чтобы брать риски, связанные с предпринимательством. ”Если у женщины есть капитал, то она скорее вложит деньги в инвестиции с более низким риском, например, в недвижимость. Мир венчурного капитала по-прежнему мужской, во всем мире среди партнеров венчурных фондов всего 9% женщин. При этом растёт понимание, что женский взгляд на мир — это большая ценность и в инвестиционном мире, а также в секторе стартапов”, — добавила руководитель SmartCap Силле Петтай.

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