Среди иностранцев больше всего компаний в Эстонии открыли украинцы

За первую половину этого года в Эстонии было зарегистрировано более 6200 э-резидентов. Это примерно на четверть меньше, чем за тот же период 2019 года — тогда за два квартала зарегистрировались более 8300 новых резидентов. За все время действия программы э-резидентами стали более 73 000 человек из 173 стран мира, и было учреждено более 13 000 компаний.

Украинцы — первые по числу открытых компаний

Еще до наступления прошлого года благодаря программе э-резидентства украинцы открыли более 800 компаний. В этом году данный показатель вырос уже до 1071 учрежденной компании. А на каких местах расположились Латвия, Литва и Беларусь? Список выглядит так:

1. Украина — 1071 компания

2. Германия — 1043

3. Россия — 959

4. Турция — 748

5. Франция — 729

…

12. Латвия — 313

…

20. Беларусь — 171

…

25. Литва — 136.

Член правление эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес в 45-миллионной Украине, рассказал почему украинцы выбирают Эстонию для ведения бизнеса.

”Во-первых в Эстонии нет коррупции. Тут можно честно вести бизнес. И это один из главных факторов, который влияет на решение украинцев регистрировать тут компании. Во-вторых, благодаря э-резидентству и документообороту в интернете, можно управлять компанией из любой точки мира. В-третьих, тут равняется нулю налог на реинвестированную прибыль. Это позволяет нам успешно развивать свою компанию. Поэтому и тысячи украинцев выбирают данную программу и едут сюда, чтобы вести бизнес”, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.

ТОП-10 стран по резидентам

Если больше всего компаний открыли украинцы, то из каких стран регистрируются больше всего э-резидентов? Список выглядит так:

1. Финляндия — 5565

2. Россия — 4959

3. Украина — 4511

4. Германия — 4360

5. Китай — 3662

6. Великобритания — 3576

7. США — 3387

8. Индия — 3328

9. Япония — 3232

10. Франция — 3177

Латвия в списке занимает 14 место с 1983 резидентами, Литва — 20 место с 962 резидентами. А Беларусь в этом списке заняла 22 место с 885 резидентами.

”Э-резидентство— это прекрасная возможность привлечь в нашу страну бизнес. Компании, включая RIA.com Marketplaces, ежегодно уплачивают налогов на десятки миллионов евро. Впрочем, государству нужно задуматься как упростить взаимоотношения с банками, поскольку они могут закрыть счет без объяснения причин. Эстонии нужно привлекать как можно больше IT-компаний, потому что именно они растут быстрее всех, даже в условиях карантина”, — сказал в заключение Артем Уманец.