Среди иностранцев больше всего компаний в Эстонии открыли украинцы

Из-за пандемии коронавируса программа э-резидентства сбавила темп роста. Но иностранцы все-таки подают документы для участия в программе. Украинцы возглавляют список по количеству открытых компаний, показывает обзор RIA.com Marketplaces OÜ.
За первую половину этого года в Эстонии было зарегистрировано более 6200 э-резидентов. Это примерно на четверть меньше, чем за тот же период 2019 года — тогда за два квартала зарегистрировались более 8300 новых резидентов. За все время действия программы э-резидентами стали более 73 000 человек из 173 стран мира, и было учреждено более 13 000 компаний.
Украинцы — первые по числу открытых компаний
Еще до наступления прошлого года благодаря программе э-резидентства украинцы открыли более 800 компаний. В этом году данный показатель вырос уже до 1071 учрежденной компании. А на каких местах расположились Латвия, Литва и Беларусь? Список выглядит так:
1. Украина — 1071 компания
2. Германия — 1043
3. Россия — 959
4. Турция — 748
5. Франция — 729
…
12. Латвия — 313
…
20. Беларусь — 171
…
25. Литва — 136.
Член правление эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес в 45-миллионной Украине, рассказал почему украинцы выбирают Эстонию для ведения бизнеса.
”Во-первых в Эстонии нет коррупции. Тут можно честно вести бизнес. И это один из главных факторов, который влияет на решение украинцев регистрировать тут компании. Во-вторых, благодаря э-резидентству и документообороту в интернете, можно управлять компанией из любой точки мира. В-третьих, тут равняется нулю налог на реинвестированную прибыль. Это позволяет нам успешно развивать свою компанию. Поэтому и тысячи украинцев выбирают данную программу и едут сюда, чтобы вести бизнес”, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.
ТОП-10 стран по резидентам
Если больше всего компаний открыли украинцы, то из каких стран регистрируются больше всего э-резидентов? Список выглядит так:
1. Финляндия — 5565
2. Россия — 4959
3. Украина — 4511
4. Германия — 4360
5. Китай — 3662
6. Великобритания — 3576
7. США — 3387
8. Индия — 3328
9. Япония — 3232
10. Франция — 3177
Латвия в списке занимает 14 место с 1983 резидентами, Литва — 20 место с 962 резидентами. А Беларусь в этом списке заняла 22 место с 885 резидентами.
”Э-резидентство— это прекрасная возможность привлечь в нашу страну бизнес. Компании, включая RIA.com Marketplaces, ежегодно уплачивают налогов на десятки миллионов евро. Впрочем, государству нужно задуматься как упростить взаимоотношения с банками, поскольку они могут закрыть счет без объяснения причин. Эстонии нужно привлекать как можно больше IT-компаний, потому что именно они растут быстрее всех, даже в условиях карантина”, — сказал в заключение Артем Уманец.
Компания RIA.com Marketplaces OÜ управляет ведущим украинским порталом объявлений о недвижимости DOM.RIA.com, а также крупнейшим в Украине порталом продажи автомобилей AUTO.RIA.com. С 2018 года предприятие является членом Союза электронной торговли Эстонии, а с 2020 года входит в Эстонский союз инфотехнологии и телекоммуникации.
Загадочная смерть генерала Лебедя: спустя годы всплыло такое
Отличить грипп от КОВИД можно по одному симптому
Онколог назвал главного врага рака
Навид Афкари пережил страшную экзекуцию, а потом был казнен