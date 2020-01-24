Сражающийся на любовном фронте Мартин Репинский учредил две новые фирмы

Первое из них будет заниматься инвестированием в облигации, ценные бумаги и тому подобные финансовые средства. А созданное в тот же день Lackey OÜ направлено на управление недвижимостью или связанную с управлением деятельность.
Две фирмы у мужчины есть еще с прежних времен. 2018 год нашумевшей козьей фермы Конью был в разы более скудным, чем предыдущие. При обороте в 17 438 евро она принесла 15 195 евро прибыли. При этом выросли как собственный капитал фирмы, так и бухгалтерский баланс. Ходят разговоры, что Репинский собирается продать козью ферму.
Странную фирму De Molkerei Nordic OÜ мужчина создал в 2017 году. В названии фирмы упомянута одна голландская фирма, откуда козья ферма Репинского, как утверждается, закупала сыр и продавала под видом местного. Предприятие, кажется, простаивает, то есть никакая деятельность от его имени не ведется.
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