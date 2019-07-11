СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ | Смотрите, сколько нужно купить в Латвии спиртного, чтобы поездка себя оправдала

Сравниваются цены в таллиннском Sadama Market и латвийском SuperAlko, так как в обоих магазинах схожий ассортимент.

Расходы на поездку высчитывались при движении из центра Таллинна до Айнажи по шоссе Таллинн — Пярну — Икла (194 км) и обратно (388 км) при среднем расходе топлива 6 литров на 100 км при цене топлива 1,347 (что составит 31,36 евро).

На топливе можно немного сэкономить, если заправиться на обратный путь в Латвии, но это в расчетах не учитывается.

В итоге всех подсчетов выяснилось, что поездка оправдает себя только при довольно большой закупке спиртного. Например, 10 ящиков пива и трех литров крепкого алкоголя.

Посмотрите на сравнительную таблицу стоимости покупательских корзин:

Разница в ценах на алкогольные напитки (Таллинн и Латвия)