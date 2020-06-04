04.06.2020, 12:50

Сравните свою зарплату со средней в уезде! Департамент статистики дополнил приложение по заработной плате свежими данными


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Сравните свою зарплату со средней в уезде! Департамент статистики дополнил приложение по заработной плате свежими данными
Pixabay

С сегодняшнего дня приложение Департамента статистики ametipalk.stat.ee позволяет получить данные по зарплатам за первый квартал текущего года. В приложении добавились также медианные зарплаты 11 групп профессий.

В конце апреля Департамент статистики представил приложение по заработной плате, в котором были представлены медианы брутто-зарплат 110 групп профессий за 2019 год. Приложение обновляется и теперь дополнено данными за первый квартал 2020 года.

Обновлены также отображаемые в приложении группы профессий. ”Мы добавили те группы профессий, к которым пользователи проявляли больший интерес. При этом исключили группы профессий, в которых в Эстонии насчитывается менее пяти работников, и, судя по отзывам, это вносит неразбериху”, — пояснила исследователь данных из Департамента статистики Кадри Рооталу. Приложение по заработной плате дополнено следующими группами профессий и медианными зарплатами этих групп:

  • менеджеры по сбыту и поставкам;
  • ведущие специалисты в области биологических наук;
  • техники машиностроения;
  • руководители работ в обрабатывающей промышленности;
  • офисные менеджеры;
  • офисные работники по производственному учету;
  • менеджеры по организации хозяйственных и уборочных работ в офисах, гостиницах и др. учреждениях;
  • старшие смены продавцов;
  • изготовители и монтажники металлоконструкций;
  • водители автобусов;
  • водители вилочных погрузчиков и др. машин.


Смотрите средние зарплаты в разных регионах Эстонии в первом квартале 2020 года!

В приложении по заработной плате используются данные Регистра работы (TÖR) и налоговой декларации TSD (приложения 1 и 2). В приложении отображается медианная зарплата зарегистрированных работников с полной занятостью. Медианная зарплата показывает сумму, выше и ниже которой получает одинаковое количество работников в профессии, уезде или регионе.

Приложение предназначено для всех жителей Эстонии. С помощью приложения можно оценить как собственную, так и выплачиваемую предприятием зарплату в сравнении с медианной зарплатой в данной группе профессий, однако самой большой целевой группой являются предприятия, которые ввели свои данные в Регистр работы (TÖR).

В сотрудничестве уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению, ученых Тартуского университета и Таллиннского технического университета осенью в приложении появится возможность сравнивать данные по зарплате у мужчин и женщин.

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