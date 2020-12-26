СРАВНИТЕ | Как коронавирус изменил праздничные витрины в центре Таллинна?

Год коронавируса, несомненно, не был легким для многих секторов. Хотя самый большой удар был нанесен торговцам весной, кажется, что предпринятое тогда сокращение трат повлияло и на расходы на маркетинг, потому что витрины магазинов и заведений общепита во многих местах значительно скромнее по сравнению с тем, что было пару лет назад.
Ниже для сравнения добавлена сделанная в том же районе в 2018 году галерея. Были как магазины, чьи витрины полностью переделали, так и те, кто сохранил свои обычные витрины, но добавил элементы, которые указывали на наступающие праздники. Тогда отраженное на витринах настроение, безусловно, казалось значительно более радужным, чем в этом году.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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