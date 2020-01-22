СРАВНЕНИЕ | Правда ли, что в Эстонии цены гораздо выше, чем в Латвии и Литве?

Ekspress в начале января взяла магазины Maxima в эстонском Тарту, латвийской Елгаве и литовском Шяуляй и записала цены одинаковых или похожих товаров (сниженные цены кампаний мы не учитывали). Почему именно эти магазины и эти города? Maxima — одна из двух розничных сетей, которые действуют во всех трех странах Балтии, а города мы выбрали среднего размера (Тарту и Шяуляй — около 100 000 жителей, Елгава — примерно 55 000, последние два также являются городами-побратимами). Помимо супермаркетов мы еще посмотрели некоторые цены на заправках Circle K и в аптеках Benu.

Цены конкретных товаров указаны в таблице. Мы также собрали свою покупательскую корзину, чтобы как-то сравнить общий уровень цен. Что же выяснилось?

Да, в Эстонии цены выше, чем в Латвии и Литве, и ожидаемо самые большие различия возникают в ценах на автомобильное топливо и алкоголь. Удивительным образом разница с Латвией при этом довольно маленькая, а с Литвой очень ощутимая.

На удивление покупаемые в супермаркетах обычные бытовые товары в Эстонии тоже дороже, чем у южных соседей, и разница здесь даже больше, чем, например, в случае бензина.