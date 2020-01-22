СРАВНЕНИЕ | Правда ли, что в Эстонии цены гораздо выше, чем в Латвии и Литве?

А теперь сюрпризы в обратную сторону. Во-первых, в Эстонии лекарства дешевле, чем у южных соседей, что на фоне неблагосклонности к сетевым аптекам кажется довольно неожиданным. Но в нашей покупательской корзине было всего два лекарства, что не позволяет сделать далекоидущие выводы из сравнения. К тому же различия минимальные.
Зато явно бросается в глаза, что цены на самые обычные продукты питания у нас более-менее на одном уровне с Литвой, но значительно ниже, чем в Латвии.
Если посмотреть на ассортимент предлагаемых товаров, то у нас он довольно схожий с Латвией (торговые марки, конечно, разные), а с Литвой уже нет.
Разница в ценах на продукты питания также выравнивает общую стоимость покупательской корзины, но никак не меняет общую картину: в Тарту ходить в магазин немного дороже, чем в Елгаве, и значительно дороже, чем в Шяуляй. С другой стороны, эстонцы и зарабатывают заметно больше: средняя брутто-зарплата в 2018 году в Тартумаа была 1289 евро, в Земгальском уезде (самый большой город которого Елгава) — 847 и в Шяуляйском районе — всего 772 евро.
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