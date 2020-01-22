22.01.2020, 17:34

СРАВНЕНИЕ | Правда ли, что в Эстонии цены гораздо выше, чем в Латвии и Литве?

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Тоомас Вабамяэ
EST 5
СРАВНЕНИЕ | Правда ли, что в Эстонии цены гораздо выше, чем в Латвии и Литве?
Illustratsioon: Shutterstock

Eesti Ekspress сходила за покупками в Эстонии, Латвии и Литве и сравнила цены одних и тех же товаров в трех странах. Результаты местами предсказуемые, а местами удивительные.

Ekspress в начале января взяла магазины Maxima в эстонском Тарту, латвийской Елгаве и литовском Шяуляй и записала цены одинаковых или похожих товаров (сниженные цены кампаний мы не учитывали). Почему именно эти магазины и эти города? Maxima — одна из двух розничных сетей, которые действуют во всех трех странах Балтии, а города мы выбрали среднего размера (Тарту и Шяуляй — около 100 000 жителей, Елгава — примерно 55 000, последние два также являются городами-побратимами). Помимо супермаркетов мы еще посмотрели некоторые цены на заправках Circle K и в аптеках Benu.

Цены конкретных товаров указаны в таблице. Мы также собрали свою покупательскую корзину, чтобы как-то сравнить общий уровень цен. Что же выяснилось?

Да, в Эстонии цены выше, чем в Латвии и Литве, и ожидаемо самые большие различия возникают в ценах на автомобильное топливо и алкоголь. Удивительным образом разница с Латвией при этом довольно маленькая, а с Литвой очень ощутимая.

На удивление покупаемые в супермаркетах обычные бытовые товары в Эстонии тоже дороже, чем у южных соседей, и разница здесь даже больше, чем, например, в случае бензина.

А теперь сюрпризы в обратную сторону. Во-первых, в Эстонии лекарства дешевле, чем у южных соседей, что на фоне неблагосклонности к сетевым аптекам кажется довольно неожиданным. Но в нашей покупательской корзине было всего два лекарства, что не позволяет сделать далекоидущие выводы из сравнения. К тому же различия минимальные.

Зато явно бросается в глаза, что цены на самые обычные продукты питания у нас более-менее на одном уровне с Литвой, но значительно ниже, чем в Латвии.

Если посмотреть на ассортимент предлагаемых товаров, то у нас он довольно схожий с Латвией (торговые марки, конечно, разные), а с Литвой уже нет.

Разница в ценах на продукты питания также выравнивает общую стоимость покупательской корзины, но никак не меняет общую картину: в Тарту ходить в магазин немного дороже, чем в Елгаве, и значительно дороже, чем в Шяуляй. С другой стороны, эстонцы и зарабатывают заметно больше: средняя брутто-зарплата в 2018 году в Тартумаа была 1289 евро, в Земгальском уезде (самый большой город которого Елгава) — 847 и в Шяуляйском районе — всего 772 евро.

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