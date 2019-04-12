Сравнение пакетов: кто предлагает самое выгодное интернет-соединение

Выбор во многом зависит от того, для чего вы планируете использовать интернет и сколько устройств одновременно будет подключено. Если интернет вам нужен только для поиска информации и чтения писем, то достаточно иметь скорость скачивания 1 Мбит/с. Если вы планируете смотреть в Netflixist или YouTube HD-видео, то нужно как минимум 15–25 Мбит/с.

Просмотр видео в 4K качестве потребует уже как минимум 40 Мбит/с. Конечно, можно смотреть и на более слабом соединении, то в таком случае возможно зависание картинки.

Приведенные выше цифры действуют с учетом одного устройства и пользователя, поэтому если в семье несколько активных пользователей интернета, то нужно выбрать более быстрый пакет.

Что касается цен, то если взять ситуацию, когда кабель проводится в квартиру или дом, и самую маленькую скорость, то самое дешевое решение предлагает STV: 5 Мбит/с за 10 евро в месяц. В минимальном пакете Elisa скорость чуть выше — 10 Мбит/с , но и стоит он на 5 евро дороже. Самый дешевый пакет Telia стоит 16 евро в месяц и предлагает скорость ниже, чем у STV.