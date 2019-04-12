Сравнение пакетов: кто предлагает самое выгодное интернет-соединение

Как выбрать интернет-пакет? По сути потребитель сравнивает три показателя: цену, скорость и тип передачи данных (по кабелю или по воздуху). Поскольку полностью беспроводной интернет дороже, то остается сравнивать скорость и цену, пишет Eesti Päevaleht.
Выбор во многом зависит от того, для чего вы планируете использовать интернет и сколько устройств одновременно будет подключено. Если интернет вам нужен только для поиска информации и чтения писем, то достаточно иметь скорость скачивания 1 Мбит/с. Если вы планируете смотреть в Netflixist или YouTube HD-видео, то нужно как минимум 15–25 Мбит/с.
Просмотр видео в 4K качестве потребует уже как минимум 40 Мбит/с. Конечно, можно смотреть и на более слабом соединении, то в таком случае возможно зависание картинки.
Приведенные выше цифры действуют с учетом одного устройства и пользователя, поэтому если в семье несколько активных пользователей интернета, то нужно выбрать более быстрый пакет.
Что касается цен, то если взять ситуацию, когда кабель проводится в квартиру или дом, и самую маленькую скорость, то самое дешевое решение предлагает STV: 5 Мбит/с за 10 евро в месяц. В минимальном пакете Elisa скорость чуть выше — 10 Мбит/с , но и стоит он на 5 евро дороже. Самый дешевый пакет Telia стоит 16 евро в месяц и предлагает скорость ниже, чем у STV.
Самый широкий выбор пакетов ”среднего класса” наблюдается у Telia, предлагающей соединения со скоростями 12, 20, 30, 40, 50, 60 и 100 Мбит/с. STV предлагает всего три варианта: 10, 25 и 100 Мбит/с, зато по чуть более низкой цене. Например, если у Telia пакет 100 Мбит/с стоит 25 евро в месяц, то STV предлагает ту же скорость всего за 23 евро, хотя, справедливости ради, скорость закачивания при этом у Telia больше. У Elisa скорости 100 Мбит/с нет, но можно выбрать либо 50, либо 150. Последняя стоит практически сколько же, сколько у Telia 100.
Если же вам нужен самый быстрый интернет, то можете присмотреться к пакетам Telia 500 Мбит/с, Elisa 500 Мбит/с и STV 300 Мбит/с. Следует учитывать, что в некоторых случаях необходимо наличие медного кабеля. Узнать, возможно ли в вашем доме подключение такого интернета, можно на сайтах поставщиков услуги.
Современные сети позволяют оперировать и скоростями, превышающими 1 Гб/с. По словам специалиста по связям с общественностью Elisa Таави Тедера, оптическая сеть Elisa позволяет предлагать клиентам скорости до 10 1 Гбит/с. ”Однако при выводе услуги на рынок мы исходим прежде всего из нужд клиентов”, — отметил он.
Для тех, у кого нет возможности подключиться интернету через кабель, предлагается 4G-соединение, но эти пакеты дороже и имеют меньшие скорости: пакет Telia 20 Мбит/с стоит 21 евро, пакет STV 30 Мбит/с стоит 35 евро, пакет Elisa с неограниченной скоростью — 39 евро в месяц. При этом конечная скорость во многом зависит от местоположения и от того, сколько домохозяйств используют соединение через одну и ту же антенну.
Как Elisa, так и Telia заявляют, что работают над расширением сетей, чтобы быстрый интернет был доступен максимальному количеству клиентов.
Стоить отметить, что приведенная в пакете скорость означает именно максимальную скорость, то есть нельзя гарантировать, что скорость будет оставаться такой постоянно. Конкретная скорость зависит, например, от рутера и его расположения, Wi-Fi подключения (беспроводное быстрее), времени, поставщика и прочих условий.