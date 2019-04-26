СРАВНЕНИЕ | Эстония и Латвия: какие налоги и сборы платят водители за свои автомобили

"В каждой стране есть свои преимущества и свои недостатки", — говорит Рауль Тобби, член правления Carweb Latvia, дочерней компании OU Moneklar в Латвии. По его словам, наиболее разительные отличия наблюдаются в сфере техосмотра транспортных средств и дорожных налогов.

В Латвии каждый год нужно платить фиксированную сумму налога в зависимости от выбросов CO2, а в Эстонии он включен в акцизный налог на топливо — кто больше ездит, тот больше платит. В Эстонии техосмотр стоит дороже, чем в Латвии, но проходить его новый автомобиль должен раз в четыре года, а подержанное авто (до 10 лет с момента первой регистрации) — раз в два года.

В Эстонии существует конкуренция между станциями техосмотра, и в одном городе их может быть даже несколько, а в Латвии даже в таком большом городе, как Рига, есть только одно место, где можно пройти технический осмотр автомобиля.