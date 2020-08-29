СРАВНЕНИЕ | Что обошлось бы государству дороже: массовые сокращения в туристическом секторе или выплата компенсации зарплаты?

Глава Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) Айн Кяпп в четверг сказал, что от государства надеются получить помощь в размере 65-90 миллионов евро. Точнее хотят, чтобы для преодоления предстоящего мертвого сезона и во избежание сокращения примерно 15 000 человек Касса по безработице восстановила меру компенсации зарплаты в сфере туризма до весны 20121 года.

Ärileht попросила у Кассы по безработице оценку, какие расходы повлекло бы за собой сокращение 15 000 человек. Советник по коммуникации Кассы по безработице Лаури Кооль сказал, что учитывая средние показатели потерявших работу в туристическом секторе в предыдущие годы людей, по оценкам, регистрация 15 000 работников в качестве безработных повлекла бы за собой расходы в размере 79,5 млн евро, потому что большую часть составило бы возмещение по страхованию от безработицы — 50 миллионов евро. Вдобавок расходы возникнут в связи с выплатой возмещения по сокращению и возмещения по неплатежеспособности, а также с предложением услуг.

Но точную цифру, по словам Кооля, невозможно предсказать, поскольку неизвестно, сколько сокращенных в действительности зарегистрируются в качестве безработных, каков был их стаж или зарплата, каким будет их период поиска работы и т.д.

Таким образом, по сегодняшним оценкам, как компенсация зарплаты, так и выплаты возмещения сокращенным работникам были бы одинаковой величины. Единственным различием было бы, что в одном случае 15 000 человек сохранят рабочее место. Но следует отметить, что туристические фирмы хотят компенсацию зарплаты до весны следующего года, и если туризм не восстановится, то сокращения могут все-таки последовать и общие расходы в конце концов еще больше увеличились бы.

"На сегодня предприятия размещения и общепита получили компенсацию зарплаты в размере около 30 миллионов. 1700 заведений, 18 000 работников. Это составляет 13 процентов от получивших компенсацию зарплаты людей. Если прибавить еще транспортные предприятия, то сумма, конечно, значительно больше. Для определения предприятий мы использовали регистр сфер деятельности, туризма отдельно там, к сожалению, нет"., — сказал Кооль.