СРАВНЕНИЕ ЦЕН ЗА 10 ЛЕТ | Покупатель платит за картофель в два раза больше, земледельцы получают наполовину меньше

Согласно данным обзора Эстонского института конъюнктуры, 10 лет назад картофель на рынках стоил в среднем 34 цента за кг, а теперь — 78 центов. Хотя, надо отметить, на различных рынках стоимость картофеля очень различается. В том же Тарту под открытым небом цена непосредственно от производителя сейчас составляет 40-50 центов, а под крышей (где для продажи нанимают продавцов) уже 80 центов.

В магазине цена снизилась

Рыночная торговля самым популярным овощем за последние три года существенно сократилась. Львиная доля картошки продается через торговые сети. А там за последние 10 лет цена клубня даже снизилась на пять процентов — в среднем сейчас 38 центов за кг. В некоторых сетях на ценнике — всего 16 или 18 центов.

"Картофелевод получит с этого 7-8 центов, так что экономического смысла выращивать нет. Если ты должен продавать в два раза ниже себестоимости, то это больно", — сокрушается фермер из Рапламаа Калле Хамбург. "Торговые сети диктуют цены: если в конкурирующей сети картофель на пару центов дешевле, то сразу требуют снизить цену".

Выращивание картофеля дотируется за счет производства зерновых, если земледельцы сажают обе культуры. А тот, кто занимается исключительно картошкой, уже подумывает с этим завязать. "У тех производителей, которые торгуют картофелем на рынке, всё с порядке, — поясняет Хамбург. — А для оптовых торговцев или при продаже в розничные сети — цена такая, что одни слёзы". На пути от производителя к покупателю — целая цепочка посредников.

Есть картофеля стали меньше

По данным Института конъюнктуры, за прошедшие 10 лет получаемая производителем сумма за килограмм картофеля снизилась почти наполовину — с 21 цента до 11 центов.

За такую низкую цену, которая ниже себестоимости, как уже отмечалось выше, земледельцы продавать необработанную картошку не хотят и пытаются найти выход. Кто-то переходит на продажу помытых клубней и их упаковку, ведь цена на расфасованный овощ за 10 лет повысилась на треть. Кто-то наладил очистку картошки и предлагает ее предприятиям общепита. Но у них сейчас возникли проблемы, так как из-за коронавируса многие заведения закрылись.