СРАВНЕНИЕ ЦЕН: В каком магазине самая большая скидка на выпечку в вечерние часы?

Недавно Prisma сообщила, что на продукты, у которых заканчивается срок годности, с 20:00 того дня будет действовать скидка 60%. Зато вечерних скидок на свежую выпечку в магазинах Prisma нет — якобы они следят за спросом и выпекают такое количество, чтобы не было остатка.

Сеть магазинов Rimi ответила на запрос то же самое — вечерней скидки на готовую еду нет, так как ее остется очень мало. Если же чего-то остается слишком много, то они делают на этот товар отдельную скидку.

В Maxima на всю выпечку за два часа до закрытия магазина действует скидка в 30%.

Однако самая лучшая вечерняя скидка сейчас в Selver, где вся выпечка в продаже со скидкой в 50% за час-два до закрытия, в зависимости от магазина и где он находится. Такая же скидка действует на разогретые рыбные и мясные изделия с кулинарного прилавка и товары с кондитерского прилавка за два часа до закрытия магазина (опять же зависит от конкретного магазина). Скидка автоматически учитывается на кассе.