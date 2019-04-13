13.04.2019, 09:03

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: В каком из магазинов апрельская продуктовая корзина — наиболее демократична?

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rus.delfi.ee
EST 2
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фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Лидером остается Grossi: там продуктовая корзина — самая дешевая. За ним следует Prisma, потом — COOP.

В январе мы обновили продуктовую корзину для сравнения. В результате и общая сумма во всех магазинах снизилась. Самые стабильные цены, если сравнивать январь и день сегодняшний, в Maxima. Больше всего перемен можно отметить в Selver и Prisma.

Смотрите графики!

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