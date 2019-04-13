СРАВНЕНИЕ ЦЕН: В каком из магазинов апрельская продуктовая корзина — наиболее демократична?

В январе мы обновили продуктовую корзину для сравнения. В результате и общая сумма во всех магазинах снизилась. Самые стабильные цены, если сравнивать январь и день сегодняшний, в Maxima. Больше всего перемен можно отметить в Selver и Prisma.

Смотрите графики!