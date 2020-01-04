Сравнение цен: в Эстонии самый дорогой бензин в странах Балтии

Цены на бензин 95-й марки на автозаправочных станциях (АЗС) "Circle K" за 2019 год в Вильнюсе выросли на 15,9%, в Таллине — на 13,3%, а в Риге — на 13%. Цена на дизельное топливо в Таллине за год выросла на 9,8%, в Вильнюсе — на 9,7%, а в Риге — на 5,9%.

Как в Латвии, так и в Литве с 1 января этого года увеличился акциз на топливо, что привело к значительной разнице в ценах по сравнению с первой неделей января 2019 года.

Самый дорогой бензин в первую неделю этого года, как и прежде, был в Таллине, затем следует Рига, а за ней — Вильнюс. Самая высокая цена на дизельное топливо среди стран Балтии также была зарегистрирована в Таллине, а самая низкая — в Вильнюсе.

В первую неделю января цена бензина 95-й марки на АЗС "Circle K" в Риге выросла на 4,4% — до 1,361 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 4,2%, и в пятницу составила 1,275 евро за литр.

В Вильнюсе за прошедшую рабочую неделю цена бензина 95-й марки выросла на 9,4% — до 1,235 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 6,1% — до 1,079 евро за литр.