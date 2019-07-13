СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Сколько стоят на рынках свежие эстонские овощи и ягоды?

Сезон клубники подходит к концу, но другие ягоды и свежие эстонские овощи все еще в продаже! Смотрите, сколько они сейчас стоят и где их выгоднее всего приобрести.
Сезон клубники подходит к концу, но другие ягоды и свежие эстонские овощи все еще в продаже! Смотрите, сколько они сейчас стоят и где их выгоднее всего приобрести.
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