СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Пик сезона клубники миновал, пришло время местных овощей. На каком рынке выгоднее?
В этому году из-за теплого июня клубника созрела быстрее обычного, поэтому и пик продаж закончился раньше, пишет Maaleht.
В этому году из-за теплого июня клубника созрела быстрее обычного, поэтому и пик продаж закончился раньше, пишет Maaleht.
Ягоды поспели быстро и одновременно у всех продавцов. Это привело к большому предложению на рынках и более низкой розничной цене, чем в прошлые годы.
Если пик продаж клубники уже прошел, то молодые местные овощи только начинают свое восхождение. Пока цены на эстонские овоща на рынках высоковаты и многие предпочитают приобретать их в магазинах.
Так, на этой неделе морковь на рынке стоила 4,75 евро за килограмм, а в Selver всего 89 центов. Капуста стоила 1,67 против 59 центов в Selver, лук 2,50 против 79 в Selver, нерасфасованный картофель 2,15 против 79 центов в магазине.
Цены на эстонских рынках дороже, чем в Латвии. На прошлой неделе местная молодая картошка на Рижском центральном вокзале стоила менее евро, в то время как на рынках Эстонии — более двух. Местные короткие огурцы в Риге стоили 1,50 против 2,30 эстонских.
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