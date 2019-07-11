СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Пик сезона клубники миновал, пришло время местных овощей. На каком рынке выгоднее?

Ягоды поспели быстро и одновременно у всех продавцов. Это привело к большому предложению на рынках и более низкой розничной цене, чем в прошлые годы.

Если пик продаж клубники уже прошел, то молодые местные овощи только начинают свое восхождение. Пока цены на эстонские овоща на рынках высоковаты и многие предпочитают приобретать их в магазинах.

Так, на этой неделе морковь на рынке стоила 4,75 евро за килограмм, а в Selver всего 89 центов. Капуста стоила 1,67 против 59 центов в Selver, лук 2,50 против 79 в Selver, нерасфасованный картофель 2,15 против 79 центов в магазине.