03.10.2019, 12:12

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Эстонские мебельные магазины берут дополнительную плату за доставку товара в квартиру. Где самые высокие цены?


Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
EST
IKEA Eesti pressipäev
IKEA Eesti pressipäevFoto: Priit Simson

Заказывая товар из мебельных магазинов, стоит помнить, что обычная доставка включает в себя, как правило, лишь доставку к двери вашего дома или до лифта. За доставку товара в квартиру придется доплатить почти столько же. Delfi решил узнать, в каком из самых популярных мебельных магазинов Эстонии доставка обойдется выгоднее всего.

Клиент Home4you был неприятно удивлен, когда при заказе мебели оба раза за то, чтобы поднять товар на лифте до квартиры, курьеры требовали дополнительные деньги. По его словам, в магазине продавцы не предупредили, что доставка включает в себя лишь транспортировку до двери дома, хотя как позже выяснилось, это было указано на чеках.

На запрос Delfi Home4you принес извинения клиенту за то, что продавцы не сообщили ему о дополнительной стоимости за доставку в квартиру, и обещали не взимать эту дополнительную плату, так как произошло недопонимание.

Однако Home4you отметил, что дополнительная плата за доставку товара на этаж и в определенное место в квартире клиента — обычная практика для эстонских мебельных магазинов, поэтому об этих расходах надо помнить, совершая покупку. Конечно же, в любом магазине товар можно забрать бесплатно самому.

Delfi решил сравнить цены на доставку в одних из самых популярных мебельных магазинов Эстонии, чтобы понять, где доставку до квартиры обойдется дешевле всего, а где придется выложить крупную сумму.

Сравнение цен


Home4you

Доставка товара в интернет-магазине или со склада Home4you одна из самых дешевых — она бесплатная по всей Эстонии. Единственное исключение, если товар доставляется из магазина в другом городе или это доставки образца товара из магазина — это уже стоит 19 евро. Доставка до квартиры и на указанное место в комнате обойдется в дополнительные 19 евро.

Mööbel1

Mööbel1 также предлагает бесплатную доставку до дома по всей Эстонии. За 20 евро есть возможность заказать занос товара в квартиру. Тут есть одно "но": курьеры ездят по одному, поэтому для заноса крупногабаритных товаров, как диван или шкафы, клиенту придется самому помочь курьеру.

ON24

Товар ON24 будет доставлен курьером до вашего дома всего за 7,90 евро. Если вы хотите, чтобы его принесли непосредственно в комнату, то общая цена доставки будет 17,90 евро. Данные расценки действуют, если реальный вес заказа составляет до 50 кг.

Sotka

Стоимость доставки по Таллинну, Харьюмаа, Тарту и Пярну составляет 39 евро, что уже включает в себя плату за доставку на этаж. Что касается остальных регионов Эстонии, то стоимость доставки та же, но курьер доставит товар лишь до наружной двери дома.

Aatrium

Доставка заказа из Aatrium стоит 39 евро по всей Эстонии. В пределах Таллинна и Харьюмаа (не дальше 30 км от столицы) можно заказать товар в квартиру, что обойдется в 4 евро за этаж, начиная со второго этажа. За пределами Харьюмаа такая услуга не доступна.

Hansapost

Hansapost предлагает доставку мебели через курьера Omniva, которая стоит, например за диван или кровать, 32,99 евро. Курьер доставляет посылку до дома или до ворот, услуга доставки до квартиры и вовсе не предлагается.

IKEA

ТОП

В IKEA конечная цена доставки товара на дом зависит от дистанции доставки и веса покупки. Доставка в Таллинн стоит 19,90 евро, по Харьюмаа — 29,90 евро, в соседние уезды — 55 евро, в остальные уезды на континентальной Эстонии (в том числе и Ида-Вирумаа) — 69,90 евро, а на Сааремаа и Хийумаа дороже всего — 79,90 евро. Если вес заказа превышает 500 кг, за транспортировку взимается плата, как за два заказа. Доставка также уже включает в себя подъем до пятого этажа.

Где дешевле, где дороже?


Если вам нужна доставка лишь до двери подъезда, то дешевле всего — а именно вообще бесплатно — она обойдется в Home4you и Mööbel1.

Что касается доставки в квартиру, то выигрывает ON24 — общая цена за доставку составит всего 17,90 евро.

Самая дорогая доставка до квартиры в Таллинне — у Aatrium (после первого этажа от 43 евро), а за пределами Харьюмаа — у IKEA (от 55 евро).

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