СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Эстонские мебельные магазины берут дополнительную плату за доставку товара в квартиру. Где самые высокие цены?

Клиент Home4you был неприятно удивлен, когда при заказе мебели оба раза за то, чтобы поднять товар на лифте до квартиры, курьеры требовали дополнительные деньги. По его словам, в магазине продавцы не предупредили, что доставка включает в себя лишь транспортировку до двери дома, хотя как позже выяснилось, это было указано на чеках.

На запрос Delfi Home4you принес извинения клиенту за то, что продавцы не сообщили ему о дополнительной стоимости за доставку в квартиру, и обещали не взимать эту дополнительную плату, так как произошло недопонимание.

Однако Home4you отметил, что дополнительная плата за доставку товара на этаж и в определенное место в квартире клиента — обычная практика для эстонских мебельных магазинов, поэтому об этих расходах надо помнить, совершая покупку. Конечно же, в любом магазине товар можно забрать бесплатно самому.

Delfi решил сравнить цены на доставку в одних из самых популярных мебельных магазинов Эстонии, чтобы понять, где доставку до квартиры обойдется дешевле всего, а где придется выложить крупную сумму.

Сравнение цен



Home4you

Доставка товара в интернет-магазине или со склада Home4you одна из самых дешевых — она бесплатная по всей Эстонии. Единственное исключение, если товар доставляется из магазина в другом городе или это доставки образца товара из магазина — это уже стоит 19 евро. Доставка до квартиры и на указанное место в комнате обойдется в дополнительные 19 евро.

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