СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Эстонские мебельные магазины берут дополнительную плату за доставку товара в квартиру. Где самые высокие цены?

Mööbel1 также предлагает бесплатную доставку до дома по всей Эстонии. За 20 евро есть возможность заказать занос товара в квартиру. Тут есть одно "но": курьеры ездят по одному, поэтому для заноса крупногабаритных товаров, как диван или шкафы, клиенту придется самому помочь курьеру.
ON24
Товар ON24 будет доставлен курьером до вашего дома всего за 7,90 евро. Если вы хотите, чтобы его принесли непосредственно в комнату, то общая цена доставки будет 17,90 евро. Данные расценки действуют, если реальный вес заказа составляет до 50 кг.
Sotka
Стоимость доставки по Таллинну, Харьюмаа, Тарту и Пярну составляет 39 евро, что уже включает в себя плату за доставку на этаж. Что касается остальных регионов Эстонии, то стоимость доставки та же, но курьер доставит товар лишь до наружной двери дома.
Aatrium
Доставка заказа из Aatrium стоит 39 евро по всей Эстонии. В пределах Таллинна и Харьюмаа (не дальше 30 км от столицы) можно заказать товар в квартиру, что обойдется в 4 евро за этаж, начиная со второго этажа. За пределами Харьюмаа такая услуга не доступна.
Hansapost
Hansapost предлагает доставку мебели через курьера Omniva, которая стоит, например за диван или кровать, 32,99 евро. Курьер доставляет посылку до дома или до ворот, услуга доставки до квартиры и вовсе не предлагается.
IKEA
В IKEA конечная цена доставки товара на дом зависит от дистанции доставки и веса покупки. Доставка в Таллинн стоит 19,90 евро, по Харьюмаа — 29,90 евро, в соседние уезды — 55 евро, в остальные уезды на континентальной Эстонии (в том числе и Ида-Вирумаа) — 69,90 евро, а на Сааремаа и Хийумаа дороже всего — 79,90 евро. Если вес заказа превышает 500 кг, за транспортировку взимается плата, как за два заказа. Доставка также уже включает в себя подъем до пятого этажа.
Где дешевле, где дороже?
Если вам нужна доставка лишь до двери подъезда, то дешевле всего — а именно вообще бесплатно — она обойдется в Home4you и Mööbel1.
Что касается доставки в квартиру, то выигрывает ON24 — общая цена за доставку составит всего 17,90 евро.
Самая дорогая доставка до квартиры в Таллинне — у Aatrium (после первого этажа от 43 евро), а за пределами Харьюмаа — у IKEA (от 55 евро).
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